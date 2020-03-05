На три года может сесть браконьер за пустую сеть, раньше его уже штрафовали на 3675 рублей

ННВ • 05/3/20 21:35 • Экалогія

Мужчина со своей сожительницей поставил сеть на озере Бутыки Витебского района, рыба туда не попалась, но против мужчины возбудили уголовное дело.



Дело в том, что 59-летнего сельчанина уже ловили за браконьерством, тогда мужчину оштрафовали на 3675 рублей. Однако, похоже, столь внушительная сумма штрафа не оказала воздействия на любителя незаконного лова рыбы.

В один из вечеров он со своей сожительницей поставил сеть на озере недалеко от деревни Должа. Этот момент записали на видео инспектора природоохраны. Они пришли домой к сельчанину и предъявили запись.

Сеть извлекли из озера, хотя в ней и не оказалось рыбы в отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконной добычи рыбы запрещенным орудием лова. Расследование дела завершено, решать дальнейшую судьбу сетевика будет суд, сообщает газета «Жыццё Прыдзвіння».