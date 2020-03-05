На три года может сесть браконьер за пустую сеть, раньше его уже штрафовали на 3675 рублей
Мужчина со своей сожительницей поставил сеть на озере Бутыки Витебского района, рыба туда не попалась, но против мужчины возбудили уголовное дело.
Дело в том, что 59-летнего сельчанина уже ловили за браконьерством, тогда мужчину оштрафовали на 3675 рублей. Однако, похоже, столь внушительная сумма штрафа не оказала воздействия на любителя незаконного лова рыбы.
В один из вечеров он со своей сожительницей поставил сеть на озере недалеко от деревни Должа. Этот момент записали на видео инспектора природоохраны. Они пришли домой к сельчанину и предъявили запись.
Сеть извлекли из озера, хотя в ней и не оказалось рыбы в отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконной добычи рыбы запрещенным орудием лова. Расследование дела завершено, решать дальнейшую судьбу сетевика будет суд, сообщает газета «Жыццё Прыдзвіння».
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