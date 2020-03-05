Парочка, уединившаяся в подвале, едва не сожгла пятиэтажный дом на улице Чкалова в Витебске

• 05/3/20 12:15 • Здарэнні

Пожар в подвале пятиэтажного дома №11 корпус 9 на улице Чкалова в Витебске произошел вечером 4 марта.

Во время разведки в задымленном подвале дом спасатели на шли на полу 45-летнего мужчину и 38-летнюю женщину. Их вынесли на воздух. После осмотра медиками «скорой помощи», спасенные от госпитализации отказались. Кроме того из дома пришлось эвакуировать четырех человек.

Горевший подвал на улице Чкалова. Фото МЧС

Пожар ликвидировали спасатели, огнем в подвале повреждена различная ветошь. По предварительной версии пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении, сообщается пресс-службой МЧС.

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