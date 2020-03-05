Парочка, уединившаяся в подвале, едва не сожгла пятиэтажный дом на улице Чкалова в Витебске
Пожар в подвале пятиэтажного дома №11 корпус 9 на улице Чкалова в Витебске произошел вечером 4 марта.
Во время разведки в задымленном подвале дом спасатели на шли на полу 45-летнего мужчину и 38-летнюю женщину. Их вынесли на воздух. После осмотра медиками «скорой помощи», спасенные от госпитализации отказались. Кроме того из дома пришлось эвакуировать четырех человек.
Пожар ликвидировали спасатели, огнем в подвале повреждена различная ветошь. По предварительной версии пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении, сообщается пресс-службой МЧС.
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