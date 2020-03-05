Перенёсших инфицирование коронавирусом начнут выписывать после выходных

• 05/3/20 20:45 • Здароўе

Шесть пациентов, у которых были выявлены положительные тесты на коронавирус, чувствуют себя удовлетворительно и их можно выписывать хоть сейчас, заявил министр здравоохранения Владимир Караник.
Микроскоп, анализы, исследования, вирус. Фото pixabay.com

Жалоб у этих пациентов нет, как и повышения температуры. По протоколу необходимо дважды получить отрицательный лабораторный тест, который покажет отсутствие РНК вируса в клетках слизистых оболочек.

Если в течение выходных – начале следующей недели после получения этих лабораторных данных тесты будут отрицательными, эти пациенты будут выписаны, сообщает сайт Минздрава. Напомним, что в Витебске были госпитализированы два инфицированных COVID-2019 человека, в Минске — четыре.

Сейчас медики продолжают наблюдать за 91 человеком из тех, кто находился в ближнем кругу лиц и контактировал с теми, у которых выявлен коронавирус.

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    1 каментар

    1. Иван Иванов  
      5/сакавік/2020 у 21:16

      3.14

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