Масляные пятна обнаружили на Двине. Что это может быть?

Сяржук Серабро • 06/3/20 12:25 • Экалогія

Боновые заграждения были вынуждены поставить сотрудники МЧС из-за появления на Двине мазутных пятен площадью 150 квадратных метров.



Масляное пятно длиной около 150 метров вдоль берега на водной поверхности реки обнаружили вчера в 13:52 в районе улицы Максима Горького.

После обследования береговой линии спасатели установили заградительные боны возле сточного коллектора ливневой канализации, который предположительно является источником возникновения мазутных пятен.

Сегодня загрязненную поверхность реки должны обработать сорбентом. Мора рыбы в месте выброса загрязняющих веществ не обнаружили. Работники Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды взяли пробы воды. Организовано наблюдение за водной поверхностью, об этом «ННВ» сообщили в пресс-службе МЧС.