В Дубровно вернулась зима — райцентр засыпало снегом. Фотофакт

• 06/3/20 15:20 • Экалогія

Сильный снегопад обрушился на районный центр Дубровно в Витебской области 6 марта.
Сильный снегопад в Дубровно. Фото dubrovno.by

К четырем часам утра в городке уже было все белым бело, а снег при этом продолжал идти, сообщает районная газета «Дняпроўская праўда».

Сильный снегопад в Дубровно. Фото dubrovno.by

Сильный снегопад в Дубровно. Фото dubrovno.by

Судя по картам осадков в Дубровно по состоянию на 6 часов утра могло выпасть 10-20 миллиметров осадков, а высота снежного покрова достигала 6 сантиметров.

Сильный снегопад в Дубровно. Фото dubrovno.by

Сильный снегопад в Дубровно. Фото dubrovno.by

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