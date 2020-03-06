В Дубровно вернулась зима — райцентр засыпало снегом. Фотофакт
Сильный снегопад обрушился на районный центр Дубровно в Витебской области 6 марта.
К четырем часам утра в городке уже было все белым бело, а снег при этом продолжал идти, сообщает районная газета «Дняпроўская праўда».
Судя по картам осадков в Дубровно по состоянию на 6 часов утра могло выпасть 10-20 миллиметров осадков, а высота снежного покрова достигала 6 сантиметров.
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