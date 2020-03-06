В Витебске девушка убежала из магазина с четырьмя бутылками водки

Іван Дзедушкін • 06/3/20 14:00 • Здарэнні

С четырьмя бутылками водки убежала нерассчитавшаяся покупательница из магазина на улице Максима Горького в Витебске.



Вечером 4 марта в милицию позвонила завмаг и сообщила об ограблении: одна из покупательниц попросила четыре бутылки водки, которые продавец уложила в пакет, после этого женщина взяла еще один пакет, чтобы не разбить спиртное и удрала из магазина, не заплатив за покупку. Выбегая из магазина похитительница едва не упала, но добычу из рук не выпустила.

Местным участковым вскоре удалось опознать витеблянку, совершившую налет на магазин. Ею оказалась 31-летняя местная жительница. Девушка нигде не работает и уже была судима. В ее отношении возбудили уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.