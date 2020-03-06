Доску почета за 55 000 долларов начали устанавливать на площади Победы в Витебске

Ігар Мацьвееў • 06/3/20 19:29 • Падзеі

В Витебске на площади Победы начались работы по установке доски почета Витебской области. Во сколько же обойдется этот объект городскому бюджету?



Сейчас место установки ограждено забором. За ним находится техника для бурения скважин, вагончик. Плитку на участке, где будут ставить доску, сняли.

По паспорту объекта работы по установке доски почета должны закончить в апреле. Заказчик -

УКС Витебска, подрядчик — ООО «Плиссастрой». Эта компания выиграла тендер, проводившийся в феврале.

ООО «Плиссастрой» победила двух других участников, предложив цену в 123 145 рубле 50 копеек. Кроме того бюджетные средства тратились на проектирование этого сооружения, ориентировочная стоимость разработки проектной документации была заявлена в размере 27 580 рублей.

Таким образом, в сумме новая доска почета обойдется Витебску более 150 000 рублей, что уже превышает 67 000 долларов по курсу нацбанка.

Напомним, что существующая доска почета была сооружена в парке у площади Ленина в 2007 году. В советское время витебская доска почета находилась на площади Свободы в районе спуска в парке Фрунзе.