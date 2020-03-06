Доску почета за 55 000 долларов начали устанавливать на площади Победы в Витебске

• 06/3/20 19:29 • Падзеі

В Витебске на площади Победы начались работы по установке доски почета Витебской области. Во сколько же обойдется этот объект городскому бюджету?
Подготовка к сооружению доски почета Витебска и Витебской области. Фото Игоря Матвеева

Сейчас место установки ограждено забором. За ним находится техника для бурения скважин, вагончик. Плитку на участке, где будут ставить доску, сняли.

Подготовка к сооружению доски почета Витебска и Витебской области. Фото Игоря Матвеева

По паспорту объекта работы по установке доски почета должны закончить в апреле. Заказчик -
УКС Витебска, подрядчик — ООО «Плиссастрой». Эта компания выиграла тендер, проводившийся в феврале.

Подготовка к сооружению доски почета Витебска и Витебской области. Фото Игоря Матвеева

ООО «Плиссастрой» победила двух других участников, предложив цену в 123 145 рубле 50 копеек. Кроме того бюджетные средства тратились на проектирование этого сооружения, ориентировочная стоимость разработки проектной документации была заявлена в размере 27 580 рублей.

Таким образом, в сумме новая доска почета обойдется Витебску более 150 000 рублей, что уже превышает 67 000 долларов по курсу нацбанка.

Напомним, что существующая доска почета была сооружена в парке у площади Ленина в 2007 году. В советское время витебская доска почета находилась на площади Свободы в районе спуска в парке Фрунзе.

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    1 каментар

    1. Direktooor  
      6/сакавік/2020 у 20:26

      Как там у Лаврова?

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