Элегантной победе Северинца на праймериз мог бы позавидовать Лукашенко. Фоторепортаж

• 07/3/20 18:48 • Палітыка

Павел Северинец победил на праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции на президентские выборы, которые прошли в Витебске 7 марта.
Праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции на президентские выборы прошли в Витебске 7 марта. Фото Сергея Серебро

Процедура проходила в конференц-зале четырехзвездочного отеля «Лучеса», аренда которого стоила 120 рублей. Примечательно, что когда-то гостиница отказала в аренде зала для форума предпринимателей, а теперь предоставляет его силе, которая выбирает конкурента Лукашенко на будущих выборах.

Праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции на президентские выборы прошли в Витебске 7 марта. Фото Сергея Серебро

Праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции на президентские выборы прошли в Витебске 7 марта. Фото Сергея Серебро

Праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции на президентские выборы прошли в Витебске 7 марта. Фото Сергея Серебро

Народу собралось гораздо больше, чем в Городке, так что регистрация затянулась. Всего для участия в праймериз зарегистрировались 110 человек. Пришло, с учетом журналистов и блогеров, конечно, больше. Однако, если взять всё население Витебска, то можно посчитать, что в процедуре определения единого кандидата в нашем городе приняли участие около 0,03 процента жителей.

Праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции на президентские выборы прошли в Витебске 7 марта. Фото Сергея Серебро

Праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции на президентские выборы прошли в Витебске 7 марта. Фото Сергея Серебро

Праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции на президентские выборы прошли в Витебске 7 марта. Фото Сергея Серебро

Однако и такому количеству пришедших кресел в конференц-зале, которых было примерно 65, не хватило. Пришлось кандидатам отдать свои стулья электорату. Первым понес какой-то женщине стул Павел Северинец. Его примеру волей-неволей последовали остальные участники праймериз, уже успевшие усесться.

Праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции на президентские выборы прошли в Витебске 7 марта. Фото Сергея Серебро

Праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции на президентские выборы прошли в Витебске 7 марта. Фото Сергея Серебро

После этого кандидаты, стоя, коротенько (минут на пять) рассказали о себе и о том, как собираются бороться за власть. Затем начали принимать вопросы из зала. Порядок был следующий: сначала задавались вопросы, которые кандидаты записывали. После того, как был задан последний вопрос, политики начали отвечать.

Праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции на президентские выборы прошли в Витебске 7 марта. Фото Сергея Серебро

Каждый, естественно, отвечал на те вопросы, на которые посчитал нужным. В результате некоторые вопросы остались вовсе без ответов, что вызывало негодование у задавших их людей. Вопросы, впрочем, зачастую были достаточно оригинальными: например — как претенденты собираются защищать народ Беларуси от биометрических паспортов.

Праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции на президентские выборы прошли в Витебске 7 марта. Фото Сергея Серебро

Праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции на президентские выборы прошли в Витебске 7 марта. Фото Сергея Серебро

По окончании прений началось голосование. Получить бюллетени могли те, кто зарегистрировался заранее, для этого нужно было предъявить паспорт. Девять зарегистрировавшихся возможностью проголосовать почему-то не воспользовались.

Праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции на президентские выборы прошли в Витебске 7 марта. Фото Сергея Серебро

Праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции на президентские выборы прошли в Витебске 7 марта. Фото Сергея Серебро

Праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции на президентские выборы прошли в Витебске 7 марта. Фото Сергея Серебро

В итоге в прозрачной урне для голосования оказался 101 бюллетень. Каждый из них счетная комиссия предъявила собравшимся. Расклад получился следующий: за сопредседателя оргкомитета БХД Павла Северинца, детство которого прошло в Витебске, проголосовали 66 человек; за исполняющего обязанности председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова — 15; за руководителя движения «За Свободу» Юрия Губаревича — 15; за вице-председателя Партии БНФ Алексея Янукевича — 4. На одном бюллетене не был отмечен ни один из кандидатов, так что его признали недействительным.

Праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции на президентские выборы прошли в Витебске 7 марта. Фото Сергея Серебро

Праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции на президентские выборы прошли в Витебске 7 марта. Фото Сергея Серебро

Праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции на президентские выборы прошли в Витебске 7 марта. Фото Сергея Серебро

Праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции на президентские выборы прошли в Витебске 7 марта. Фото Сергея Серебро

Таким образом, Павел Северинец набрал 66%. Это практически вдвое больше, чем любой из его конкурентов. В то же время единственной независимой кандидатке, выдвинутой сбором голосов, сопредседателю Северинца в БХД Ольге Ковальковой, витебляне не отдали ни одного голоса.

Праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции на президентские выборы прошли в Витебске 7 марта. Фото Сергея Серебро

Праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции на президентские выборы прошли в Витебске 7 марта. Фото Сергея Серебро

Праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции на президентские выборы прошли в Витебске 7 марта. Фото Сергея Серебро

После встречи в Витебске участники праймериз отправились в Новополоцк, где сегодня также прошло голосование. Там зарегистрировались 71 человек, а проголосовали 68. Северинец получил 37 голосов, Губаревич — 26, Козлов — 3, Янукевич — 2, Квалькова опять ни одного.

Праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции на президентские выборы прошли в Витебске 7 марта. Фото Сергея Серебро

Праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции на президентские выборы прошли в Витебске 7 марта. Фото Сергея Серебро

Помимо таких встреч проголосовать за единого кандидата от оппозиции позже будет возможно в интернете.

Праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции на президентские выборы прошли в Витебске 7 марта. Фото Сергея Серебро

Праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции на президентские выборы прошли в Витебске 7 марта. Фото Сергея Серебро

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    1 каментар

    1. Пантелеймон Голодед  
      7/сакавік/2020 у 20:30

      О, боги! А что скажет Лига сексуальных реформ теперь? 😮

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