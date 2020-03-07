Российскую нефть начали поставлять на «Нафтан» железнодорожными составами

ННВ • 07/3/20 20:25 • Эканоміка

Первый железнодорожный состав с российской нефтью прибыл 7 марта на нефтеперерабатывающий завод в Новополоцк.



– Очередной состав нефти прибыл на наше предприятие, – прокомментировал событие ведомственному изданию генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов. – Всё происходит четко, благодаря совместным слаженным действиям «Белорусской железной дороги», «Литовской железной дороги». Все работают оперативно – отрегулировано взаимодействие с таможенными органами.

Первый танкер нефтью от российских трейдеров для белорусских НПЗ прибыл в Клайпеду 4 марта. В этом литовском порту ожидается еще один танкер, общий объем партии – 160 тысяч тонн. На заводе всё идет в штатном режиме. Для «Нафтана» это стандартные процедуры: процесс слива нефти, лабораторные анализы поступившего сырья.

Напомним, что в конце января на «Нафтане» уже приняли несколько составов с нефтью из Клайпеды, правда тогда была закуплена норвежская.