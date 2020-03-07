В Шумлинском районе сгорела общественная баня в агрогородке

ННВ • 07/3/20 9:48 • Здарэнні

6 марта в агрогородке Светлосельский Шумилинского района произошел пожар бани. принадлежащей местному ЖКХ.



В 14:26 пожарные получили сообщение о загорании в кирпичном одноэтажном здании №12 на Светлосельской улице. В результате пожара в здании бани повреждены 10 квадратных метров шиферной кровли, стеклопакет, потолочное перекрытие парильного отделения, 10 квадратных метров сайдинга в моечном помещении.

На пожаре никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.