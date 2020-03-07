Супермаркет «Виталюр» открылся в Витебске. Чем он отличается от других?

Ігар Мацьвееў • 07/3/20 16:15 • Падзеі

В Витебске 7 марта в микрорайоне Билево - на Московском проспекте, 119 - открылся супермаркет "Виталюр". К началу открытия возле магазина собралось небольшое количество людей. Попасть внутрь можно было без давки.

Однако минут через 15 людей было уже битком. Ассортимент нового магазина ничем не отличается от других: молочка, морепродукты, мясной отдел и так далее.

В день открытия у посетителей наибольшим спросом пользовалось рыба. Очереди были и в мясной отдел. Покупателям предлагали продегустировать чай.

В магазине есть фудкорт. В нем представлена продукция собственного производства: пицца, шаурма, десерты, напитки.

Площадь торгового зала - 2000 кв.м. Возле магазина есть автостоянка.