Лодка с двумя рыбаками перевернулась в Бешенковичском районе, утонул молодой минчанин

ННВ • 08/3/20 12:01 • Здарэнні

Вечером 7 марта на озере Полозерье в Бешенковичском районе перевернулась лодка с двумя рыбаками, одного удалось спасти, а тело второго не могут найти до сих пор

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Трагедия разыгралась у деревни Сокорово, в 17:14 в МЧС поступил звонок с информацией об опрокидывании лодки с рыбаками. Когда на озеро приехали спасатели, на том месте, где по указанию очевидца перевернулось плавсредство, уже ничего не было.

При осмотре береговой линии озера сотрудники увидели на отмели примерно в 400 метрах от берега одного из рыбаков. 27-летнего парня доставили на берег, после осмотра бригадой «скорой» его отправили в больницу с общим переохлаждением организма.

В лодке был еще 28-летний житель Минска, найти его не удалось. Тело молодого человека 8 марта продолжит искать маневрово-поисковая группа ОСВОД, сообщается МЧС.