Охоту за вандалами при помощи фотоловушки устроила витебская милиция. Фотофакт

• 08/3/20 20:14 • Здарэнні

На живца пытаются поймать вандалов, регулярно портящих скульптуру золотой рыбки, установленную в Витебске в устье Витьбы. Что придумала милиция?
На одном из фонарных столбов неподалеку от скульптуры рыбки появилась фотоловушка. Фото Сергея Серебро

На одном из фонарных столбов неподалеку от злосчастной скульптуры появилась фотоловушка. При помощи таких устройств обычно производят съемку диких животных, а белорусские лесхозы приноровились ловить браконьеров.

Обычно фотоловушки реагируют на движение и фотографируют прошедших в зоне действия датчиков животных или людей. В данном случае это вряд ли возможно: во-первых устройство находится в двух десятках метров от рыбки, а во вторых там достаточно активное движение людей, чтобы фотографировать всех подряд.

На одном из фонарных столбов неподалеку от скульптуры рыбки появилась фотоловушка. Фото Сергея Серебро

Так что вполне возможно, что фотоловушка работает в режиме обычной камеры наблюдения с передачей изображение при помощи беспроводной связи.

Можно предположить, что это устройство разместили витебские милиционеры в надежде поймать вандалов, которые регулярно ломают скульптуру. Ведь в конце февраля золотая рыбка была повреждена в третий раз — снова сломали ключ с названием нашего города. Хулиганов так и не удалось установить.

На одном из фонарных столбов неподалеку от скульптуры рыбки появилась фотоловушка. Фото Сергея Серебро

Очевидно, что высокотехнологичное средство борьбы с вандалами появилось на фонарном столбе после того, как ключик в пасти рыбки был отреставрирован. Остается, правда, вопрос законности установки такого средства негласного наблюдения — ведь таблички с предупреждением о видеозаписи рядом нет.

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