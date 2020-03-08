Охоту за вандалами при помощи фотоловушки устроила витебская милиция. Фотофакт

Сяржук Серабро • 08/3/20 20:14 • Здарэнні

На живца пытаются поймать вандалов, регулярно портящих скульптуру золотой рыбки, установленную в Витебске в устье Витьбы. Что придумала милиция?



На одном из фонарных столбов неподалеку от злосчастной скульптуры появилась фотоловушка. При помощи таких устройств обычно производят съемку диких животных, а белорусские лесхозы приноровились ловить браконьеров.

Обычно фотоловушки реагируют на движение и фотографируют прошедших в зоне действия датчиков животных или людей. В данном случае это вряд ли возможно: во-первых устройство находится в двух десятках метров от рыбки, а во вторых там достаточно активное движение людей, чтобы фотографировать всех подряд.

Так что вполне возможно, что фотоловушка работает в режиме обычной камеры наблюдения с передачей изображение при помощи беспроводной связи.

Можно предположить, что это устройство разместили витебские милиционеры в надежде поймать вандалов, которые регулярно ломают скульптуру. Ведь в конце февраля золотая рыбка была повреждена в третий раз — снова сломали ключ с названием нашего города. Хулиганов так и не удалось установить.

Очевидно, что высокотехнологичное средство борьбы с вандалами появилось на фонарном столбе после того, как ключик в пасти рыбки был отреставрирован. Остается, правда, вопрос законности установки такого средства негласного наблюдения — ведь таблички с предупреждением о видеозаписи рядом нет.