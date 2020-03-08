Пьяный мотоциклист не разминулся со столбом в Чашникском районе. Прав у него не было

Іван Дзедушкін • 08/3/20 12:26 • Здарэнні

Житель Чашникского района получил множественный травмы после того, как на мотоцикле врезался в столб линии электропередачи.



Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 марта, около 10:00 30-летний водитель мотоцикла «Минск» в деревне Гурец на закруглении дороги не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на опору ЛЭП.

Как позже было установлено, мотоциклист был пьяным, а водительского удостоверения он не имеет. Молодого мужчину с различными травмами доставили в Новолукомльскую центральную районную больницу. По факту ДТП начали проверку, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.