Череда ДТП произошла в Витебской области сегодня утром. Виноват туман?

Іван Дзедушкін • 09/3/20 13:53 • Здарэнні

Несколько дорожно-транспортных происшествий произошло утром 9 марта в Витебской области, в это время на дорогах стоял туман. Есть пострадавшие и погибший.



Так, 8 часов утра вблизи дома №223 по улице Владимира Ленина в Орше столкнулись три автомобиля. 25-летний водитель автомобиля «Opel Omega» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшейся во встречном направлении легковушкой «Mitsubishi», за рулем которой был 45-летний водитель. После этого «Opel» совершил столкновение с автомобилем «Renault Laguna» под управлением 28-летнего водителя, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

В «Opel Omega» оказался заблокирован водитель, которому потребовалась помощь спасателей. После его освобождения из салона поврежденного авто, молодого человека с травмами доставили в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.

В этот же день в Витебске ближе к обеду на Ленинградской улице в районе дома №65 столкнулись два легковых автомобиля, один из которых — такси, информация об этом появилась в паблике «Типичный Витебск».

Как «Народные новости Витебска» сообщали ранее, под Оршей на закруглении дороги такси влетело в двор сельского дома и опрокинулось. Водитель в этой аварии погиб.