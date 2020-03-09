Несколько телок заразились бешенством и погибли в Чашникском районе, введен карантин

ННВ • 09/3/20 15:35 • Экалогія

Несколько голов молодняка крупного рогатого скота погибли из-за бешенства в ОАО «Дворец труда-Агро» в Чашникском районе. Случаи бешенства зарегистрированы уже в четырех населенных пунктах района.



Работники сельхозпредприятия заметили на территории одной из ферм дикое животное, вероятнее всего лису, которое имело контакт с содержащимся там молодняком КРС. Через некоторое время после инцидента пало несколько голов скота. Проведенные анализы подтвердили, что животные умерли из-за бешенства.

Оставшийся в живых молодняк срочно провакцинировали. На животноводческом объекте и прилегающей к нему территории начали карантинные мероприятия. Также о ситуации оповещено местное население, пишет газета «Чырвоны прамень».

В том же районе в Новолукомле на Заводской улице местные жители нашли мертвую енотовидную собаку. Как установили в ходе лабораторных исследований, животное было бешеным. От бешенства в Новолукомле также издохла домашняя собака. Еще один пес погиб от этой болезни в деревне Большие Труханови, которая находится в 10 километрах от города. Здесь также объявлен карантин.

Напомним, что в конце осени карантин из-за бешенства вводился в Черее. В эту деревню забежала больная лиса, которая покусала и заразила бешенством содержащуюся на привязи собаку.