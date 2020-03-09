Один человек погиб и трое пострадали при столкновении легковушки с фурой в Лиозненском районе

Іван Дзедушкін • 09/3/20 23:07 • Здарэнні

Компания из четырех человек на легковом авто разбилась 9 марта в Лиозненском районе, врезавшись в стоящую на дороге фуру.



Около 16:00, проезжая в районе деревни Заольша 52-летний водитель «Renault Megane» не справился с управлением своим авто, в результате его легковушка, в которой находилось три пассажира, врезалась в стоящую на краю автодороги фуру «Mercedes-Benz».

В аварии пострадали все четыре человека, ехавшие в легковом авто: 28-летний пассажир погиб на месте ДТП, 38-летнего пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии, медики оказывали помощь 26-летнему пассажиру и водителю.

На месте дорожно-транспортного происшествия сотрудниками ГАИ обеспечен проезд автотранспорт, а спасатели деблокировали пострадавших. По факту аварии проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД.