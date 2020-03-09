Полсотни снарядов и мин вымыла река под Витебском

ННВ • 09/3/20 19:48 • Здарэнні

Сообщение об обнаружении на берегу реки Зароновка ржавых снарядов и минометных мин витебская милиция получила 8 марта.



Несмотря на праздничный день в деревню Старое Село, неподалеку от которой нашли взрывоопасные предметы, выдвинулась саперно-пиротехнической группой войсковой части 5524. На берегу реки они нашли 42 миномётные мины калибра 81 и 50 миллиметров, а также 7 артиллерийских снарядов калибра 45 миллиметров. Все обнаруженные боеприпасы относятся к периоду второй мировой войны.

Собранные мины и снаряды саперы уничтожили в безопасном месте, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.