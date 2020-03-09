Такси едва не влетело в деревенский дом под Оршей, водитель погиб

Іван Дзедушкін • 09/3/20 12:54 • Здарэнні

Молодой водитель такси погиб в Оршанском районе в результате опрокидывания автомобиля, он едва не врезался в сельский дом.



Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 9 марта. Около 5:00 29-летний водитель «Лада Гранта» на закруглении автодороги Орша-Коханово» не справился с управлением и вылетел в кювет.

Легковушка снесла забор подворья и сетки Рабица и перевернулась рядышком с бревенчатым домом. В результате аварии водитель такси погиб на месте, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.