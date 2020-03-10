ГАИ с завтрашнего дня начнет контролировать скоростной режим на улице Терешковой с помощью радаров
С 11 по 17 марта на улице Терешковой в Витебске ГАИ будет использовать для контроля скоростного режима мобильные датчики.
Такая процедура контроля будет работать с семи утра до одиннадцати вечера, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ. Госавтоинспекция обращается к автовладельцам с просьбой строго соблюдать установленные скоростные режимы.
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