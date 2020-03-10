ГАИ с завтрашнего дня начнет контролировать скоростной режим на улице Терешковой с помощью радаров

ННВ • 10/3/20 12:33 • Здарэнні

С 11 по 17 марта на улице Терешковой в Витебске ГАИ будет использовать для контроля скоростного режима мобильные датчики.



Такая процедура контроля будет работать с семи утра до одиннадцати вечера, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ. Госавтоинспекция обращается к автовладельцам с просьбой строго соблюдать установленные скоростные режимы.