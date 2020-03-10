Горисполком приглашает жителей Витебска наводить порядок — в городе объявлен месячник санитарной очистки

ННВ • 10/3/20 16:14 • Здарэнні

С 9 марта по 30 апреля в Витебске будет проходить месячник по санитарной очистке и благоустройству, такое решение приняли в горисполкоме.



Этот месячник будет длиться почти два месяца, в это время отделу архитектуры и градостроительства нужно определить места посадки деревьев, а «Зеленхозу» позаботиться о посадочном материале.

Все предприятия города за месячник должны привести в надлежащее санитарное состояние собственные, прилегающие и закрепленные территории. Мэрия акцентирует внимание на уборке дворовых территорий, удалению свалок мусора, наведении порядка в секторе индивидуальной застройки, вырубке дикорастущих кустарников, косметическому ремонту ограждений, остановочных павильонов и других объектов, пишет газета «Витьбичи».

Городские власти приглашают жителей Витебска принять активное участие в наведении порядка во вверенном им городе.