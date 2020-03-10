КГК наказал 11 чиновников за плохое реагирование на критику в СМИ

ННВ • 10/3/20 14:49 • Грамадства

11 должностных лиц и работников предприятий Витебской области наказаны за нарушения требований указа о реагировании на критику в СМИ, проверку проводил Комитет госконтроля.



Всего КГК Витебской области в ходе мониторинга выявил 21 факт нарушений, когда сроки реагирования на публикации были превышены от 1 дня до 8 месяцев.

Так, на публикацию в «Витьбичах» статьи «Обещанного три года ждут?» в апреле 2019 года ЖРЭТ Витебска прислало ответ только в январе 2020 года и то после направления госконтролем в его адрес рекомендаций по устранению нарушений.

Это же предприятие с превышением более чем на 8 месяцев установленного месячного срока направило сведения о результатах рассмотрения статьи «Здесь рыбы нет, или История одного подвала», на 55 дней – статьи «Водная эпопея», которые также были опубликованы в «Витьбичах».

Нарушения требований указа № 630 в 2019 году были выявлены в Оршанском, Браславском, Россонском районах и в ВитебскЕ. По предложению Комитета госконтроля привлечено 11 должностных лиц и работников предприятий привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба КГК.