Коронавирус подтвердили еще у трех белорусов, они из Витебска?
Минздрав подтвердил выявление еще трех человек, инфицированных COVID-19, но не сообщает в каком городе.
О том, что в минувшие выходные получены еще три новых положительных теста на наличие РНК коронавируса у контактов первого уровня, на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.
— На тот момент эти люди уже были в стационаре, поэтому дальнейшее распространение вируса от них минимально. Проводится дополнительное исследование. Если результаты подтвердятся, количество случаев коронавируса вырастет до девяти, — отметил тогда господин Караник.
Сегодня пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила, что у этих трех пациентов, у которых в выходные пришли три положительных тесты, то результаты анализов на наличие РНК коронавируса подтвердились.
В каком городе выявлены новые инфицированные, медики не сообщают. На пресс-конференции Владимир Караник сказал, что это люди, с которыми наиболее плотно контактировали инфицированные белорусы, приехавшие из Италии. Сегодня также подтверждено, что это контакты I-го уровня пациентов, которые вернулись из Италии. Так что можно сделать вывод, что три новых случая зафиксированы в Витебске.
Минздрав уверяет, что эти люди были заранее помещены в стационар, поэтому дальнейшее распространение вируса от них было минимально.
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1 каментар
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10/сакавік/2020 у 15:40
А что с карантином в школах, куда ходят их дети?