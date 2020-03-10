Коронавирус подтвердили еще у трех белорусов, они из Витебска?

Сяржук Серабро • 10/3/20 13:27 • Здароўе

Минздрав подтвердил выявление еще трех человек, инфицированных COVID-19, но не сообщает в каком городе.



О том, что в минувшие выходные получены еще три новых положительных теста на наличие РНК коронавируса у контактов первого уровня, на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

— На тот момент эти люди уже были в стационаре, поэтому дальнейшее распространение вируса от них минимально. Проводится дополнительное исследование. Если результаты подтвердятся, количество случаев коронавируса вырастет до девяти, — отметил тогда господин Караник.

Сегодня пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила, что у этих трех пациентов, у которых в выходные пришли три положительных тесты, то результаты анализов на наличие РНК коронавируса подтвердились.

В каком городе выявлены новые инфицированные, медики не сообщают. На пресс-конференции Владимир Караник сказал, что это люди, с которыми наиболее плотно контактировали инфицированные белорусы, приехавшие из Италии. Сегодня также подтверждено, что это контакты I-го уровня пациентов, которые вернулись из Италии. Так что можно сделать вывод, что три новых случая зафиксированы в Витебске.

Минздрав уверяет, что эти люди были заранее помещены в стационар, поэтому дальнейшее распространение вируса от них было минимально.