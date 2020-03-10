Нерестовый запрет на рыбалку начнется в Витебской области раньше. Что нужно знать, чтобы не попасть на штраф?

Сяржук Серабро • 10/3/20 23:40 • Экалогія

В связи с аномально теплой зимой и ранней весной нерест рыбы начался раньше, в связи с этим весенний запрет на рыбалку в Витебской области введут с 31 марта.



Во время этого запрета любительская рыбалка возможна, однако действует ряд строгих ограничений: использовать можно только одну удочку с одним крючком или один спиннингом с одним одинарным (двойным или тройным) крючком, с искусственной приманкой; заходить в воду, а тем более ловить с лодки запрещено; также нельзя ловить рыбу в темное время суток.

Применение любых других орудий или способов лова в период запрета квалифицируется как нарушение и влечет наложение штрафа. За выловленную запрещенным способом или орудием рыбу нарушитель обязан возместить вред, который в период нерестового запрета исчисляется по тройным таксам. Причинение вреда на сумму от 100 базовых величин (2700 рублей) является основанием для возбуждения уголовного дела, предупреждает Государственная инспекция охраны животного и растительного мира.

Кроме того с 9 марта в Витебской области действует запрет на лов щуки, эту рыбу нельзя будет ловить до 25 апреля, а случайно пойманные особи следует немедленно отпустить.

Нерестовый запрет на рыбалку в нашем регионе продлится до 8 июня, таким образом, в этом году он будет длиннее обычного на 10 дней.