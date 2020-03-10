Витебская афиша с 9.3.2020 по 15.3.2020 года

Ульяна Церашкова • 10/3/20 14:33 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 9 по 15 марта 2020 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

9.03–11.03

"Отель "Белград". Романтическая комедия, Россия, 6+ (15:10, 19:10; 23:35 – 7.03).

Цена: 5,70–8,58.

"Вперёд". Анимация, приключения, триллер, США, в 3D, 6+ (9:10, 11:10, 13:10, 17:10). Цена: 6,30–7,10.

"Остров фантазий". Триллер, США, 16+ (19:50, 21:50). Цена: 5,70–6,60.

"Один вдох". Драма, спорт, биография, Россия, 12+ (15:50, 17:50). Цена: 5,70–6,60.

"Яга. Кошмар тёмного леса". Ужасы, Россия, 16+ (12:00). Цена: 5,70–6,60.

"Удивительное путешествие доктора Дулиттла". Комедия, семейный, фэнтези, 3D, США, 12+ (10:00). Цена: 5,20–6,00.

"Зов предков". Приключения, семейный, США, 6+ (13:50). Цена: 4,70–5,50.

"Лёд 2". Драма, мелодрама, спорт, Россия, 6+ (21:10). Цена: 4,70–5,50.

12.03–18.03

"Бладшот", США, 16+. Фантастика, экшн (15:00, 17:10, 19:20, 21:30). Цена: 5,70–6,60.

"Отель "Белград". Романтическая комедия, Россия, 6+ (21:10). Цена: 5,70–6,60.

"Вперёд". Анимация, приключения, триллер, США, в 3D, 6+ (9:00, 11:00, 13:00). Цена: 6,30–7,10.

"Остров фантазий". Триллер, США, 16+ (19:00). Цена: 5,70–6,60.

"Один вдох". Драма, спорт, биография, Россия, 12+ (10:30). Цена: 5,70–6,60.

"Зов предков". Приключения, семейный, США, 6+ (12:30). Цена: 4,70–5,50.

"Лёд 2". Драма, мелодрама, спорт, Россия, 6+ (16:30). Цена: 4,70–5,50.

Детский билет на дневные детские киносеансы (6–14 лет) – 2,00, только в кассе кинотеатра. На удлиненный сеанс к цене билета + 0,30.

кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (работает бесплатный доступ в интернет через беспроводную сеть Wi-Fi)

9.03–11.03

"Вперёд". Анимация, приключения, триллер, США, в 3D, 6+ (15:15; 11:25, 13:25).

Цена: 6,30–7,10.

"Отель "Белград". Романтическая комедия, Россия, 6+ (13:20; 17:25, 21:50). Цена: 5,70–6,60.

"Один вдох". Драма, спорт, биография, Россия, 12+ (17:10; 15:25; 23:50 – 7.03). Цена: 5,70–8,58.

" Человек-невидимка". Триллер, ужасы, фантастика, боевик, драма, Австралия, США, 18+ (19:10, 21:30). Цена: 5,70–6,60

"Яга. Кошмар тёмного леса". Ужасы, Россия, 16+ (11:30). Цена: 5,70–6,60.

"На Луне". Приключения, триллер, Россия, 16+ (9:40). Цена: 5,70–6,60.

"Удивительное путешествие доктора Дулиттла". Комедия, семейный, фэнтези, 3D, США, 12+ (9:25). Цена: 5,20–6,00.

«Лед 2». Мелодрама, спорт, Россия, 6+ (19:20). Цена: 4,70–5,50.

12.03–18.03

"Бладшот", США, 16+. Фантастика, экшн (14:00, 16:10, 18:20, 20:30). Цена: 5,70–6,60.

"Вперёд". Анимация, приключения, триллер, США, в 3D, 6+ (8:40, 10:40, 14:40; 10:00, 12:00). Цена: 6,30–7,10.

"Отель "Белград". Романтическая комедия, Россия, 6+ (16:40). Цена: 5,70–6,60.

"Один вдох". Драма, спорт, биография, Россия, 12+ (12:40). Цена: 5,70–6,60.

" Человек-невидимка". Триллер, ужасы, фантастика, боевик, драма, Австралия, США, 18+ (21:20). Цена: 4,70–6,60.

"Лёд 2". Драма, мелодрама, спорт, Россия, 6+ (18:50). Цена: 4,70–5,50.

Детский билет на дневные детские киносеансы независимо от сектора (для детей с 6 до 14 лет) – 2,00. На удлиненный сеанс к цене билета + 0,30.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Чудо – детки. Непутёвые волшебники". Приключения, семейный, фэнтези, Германия, 6+.

"Тролли. Мировой тур". Анимация, приключения, экшн, 3D, США, 6+

"Тихое место 2". Триллер США, 16+

"Номер один". Комедия, Россия, 12+

"Авантюры Прантиша Вырвича". Приключения, Беларусь, 16+

Витебская областная филармония

**улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

12.03 (18:30) Московская оперетта. «Здравствуйте, я ваша тетя!».

14.03 (11:00) Музыкально-театрализованная программа «Путешествие витаминки».

14.03 (15:00) Музыкальные встречи для будущих мам из цикла «Соткать душу из нот». «Беременность на стиле».

15.03 (11:00) Мюзикл для детей «Истории кота Филофея».

17.03 (19:00) Концерт органной музыки. Профессор музыкального университета имени Ф. Шопена Михал Маркушевский (Польша).

17.03 (19:00) Концерт джазовой музыки. «Большой весенний jazz-концерт». Вокальный секстет The quintessence (Грузия).

Концертный зал «Витебск»

**парк имени Фрунзе

15.03 (16:00) «И снова здравствуйте!», 55+. Музыкально-развлекательная программа.

15.03 (19:00) «Кот Шрёдингера». Спектакль.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

13.03 (19:00) “Пазычанае шчасце”. Іранічная мілая драма.

14.03 (12:00) «Вядзьмарка і Дыназаўрык». Музычная казка.

14.03 (18:00) «Скрыпкі часам вядуць да вар'яцтва». Меладрама.

17.03 «Сниму квартиру». Гастроли Московского театра современной комедии (Россия).

20.03 (19:00) «Осенний rock’n’roll». Мини-сериал для мужчины и женщины по пьесе «Rock’n’roll на закате». Камерная сцена.

25.03 (19:00) «И обнимет меня нездешнее чудо...». Гастроли театра «Лестница» (Тель-Авив, Израиль). Моноспектакль по мотивам произведений Беллы и Марка Шагал.

27.03 (19:00) «Дом на мяжы». Міжнароднаму дню тэатра прысвячаецца. Трагікамедыя па п'есах Славаміра Мрожака.

29.03 (18:00) «Матылёк... Матылёк...» Меладрама.

30.10 (19:00) «Яшчэ раз пра каханне». Жыццёвыя гісторыі.

31.03 (19:00) «Дурнічка». Лірычная камедыя.

Беларускі тэатр «Лялька» **вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77

14.03 (11:00) «Горад клоўна Піка». Казка.

15.03 (11:00) «Аладзін».

19.03 (18:00) «Асцярожна, Соня!».

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Старый Витебск на фото Сигизмунда Юрковского».

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Раненый город». Фотографии Витебска периода немецкой оккупации 1941-1944 годов.

«Векавая калекцыя» Вышыўка і фарфор з каллекцыі А.Р. Брадоўскага (з фондаў ВАКМ).

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

Выставка живых экзотических бабочек (до 29.03).

«Берега». Выставка Феликса Гумена.

«Весеннее вдохновение» индустриально-педагогического колледжа ВГТУ.

«Когда в Витебск приходит весна...». Фотовыставка Юрия Шепелева.

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

«Художник П.М. Явич». К 100-летию со дня рождения.

Акварель Феликса Гумена.

Выставка работ из фондов музея.

«Первоцвет». Выставка живописи женщин-художниц.

Арт-проект Александра Малея.

«Весна идет, весне дорогу!» – утверждает шляпка». Выставка флористического коллажа (Москва).

«Больше, чем цветы». Выставка флористики витебского клуба «Анюта» и М. Корабельниковой (Ясная Поляна, Тверская область).

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Я рисую город». Выставка детского творчества (до 7.09).

«Иглой рисую красоту…». Выставка вышитых бисером картин Натальи Золотовой.

«Элементариум – сумасшедшая лаборатория» (до 10.05).

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И.Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 58-48-94

Алесь Разанаў, Віктар Маркавец (Мінск). Канцэптуальна-мастацкія творы.

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

Постоянная экспозиция, посвященная художникам-основателям училища.

Выставка Д. Якерсона.

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

Скульптура Дмитрия Василевского.

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

«Сібірская гарачка». Выстава мастакоў Славакіі.

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Мартовские коты». Выставка детского творчества (до 12.04).

«Магия камня». Выставка картин из натуральных камней и бисера (до 5.04).

14.03 (10:00–19:00) «Золотое подворье». Республиканская выставка грызунов, зайцеобразных и птиц.

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М.Ф. Шмырева.

«Афганистан». Выставка фотографий В. Белоуса.

Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина

ул. Ленина, 8а, тел. 67-30-18

Каждый четверг (18:00). Бесплатные курсы «Витебск: реальная и популярная история родного города».

«С высоты птичьего полета». Фотовыставка Дмитрия Осипова.

Витебский областной методический центр народного творчества

ул. Ленина, 35а, тел. 26-29-40, 26-29-58, 26-29-17

«Саламяны цуд». Выставка народного мастера по соломоплетению Тересы Худяковой (до 13.03).

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

«Просмотр». Выставка Александра Демидова.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

11:00–17:00 (чт. – вс.) Дни массового отдыха горожан. Работает прокат спортинвентаря, комплекс аттракционов.

Витебский зоопарк

ул. Я. Купалы, 17, тел. 67-08-08

Постоянная экспозиция животных (вт.–вс.: 10:00–18:00, пн.: 12:00–18:00).

Битлз-клуб «Чердачок»

ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

2.03–5.03 (20:00) Кинопоказы.

Арт-пространство VZAP

ул. Октябрьская, 2, тел. 33 364-78-78

15.03 (15:00) Рок аниме ПАТИ 2020.