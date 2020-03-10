Житель Витебска обворовал прихожан церкви, пришедших на воскресную службу

Іван Дзедушкін • 10/3/20 12:13 • Крымінал

За кражу денег у прихожан церкви, собравшихся на литургию, задержан 38-летний неоднократно судимый житель Витебска.



Во время церковной службы мужчина зашел в импровизированный гардероб, и стал рыться в карманах оставленной там верхней одежды. В одной из курток ему попался кошелек с 400 рублями, который и стал добычей злоумышленника.

Выйдя из церкви витеблянин забрал деньги, а кошелек выбросил по дороге. Однако милиционеры задержали его по горячим следам. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, а также проверяют его причастность к совершению других преступлений на территории города и области, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома