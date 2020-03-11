Девочка попала под автобус в Полоцке, она в больнице

Іван Дзедушкін • 11/3/20 18:56 • Здарэнні

Девятилетняя девочка пострадала утром 11 марта в Полоцке в результате наезда рейсовым автобусом.



Около 10:00 неподалеку от дома №129 на улице Космоноавтов школьница выбежала на проезжую часть и попала под автобус «МАЗ», которым управлял 63-летний водитель. В результате наезда она получила травмы.

Пострадавшую в результате ДТП девочку госпитализировали Полоцкую центральную районную больницу. По факту аварии проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.