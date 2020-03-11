Еще один пешеход пострадал в ДТП — в Орше на переходе сбили подростка

ННВ • 11/3/20 22:47 • Здарэнні

17-летний подросток пострадал 11 марта в результате наезда легковым автомобилем в Орше, он в больнице.



Около 15:00 молодой человек переход Могилевскую улицу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома №74. Наезд на него совершил 28-летний водитель, управлявший автомобилем «Volkswagen Jetta».

В результате ДТП подросток получил травмы и был доставлен в Оршанскую городскую больницу № 1 имени Семашко. По факту наезда проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Как писали «Народные новости Витебска», в этот же день сбили школьницу в Полоцке, она тоже попала в больницу с травмами.