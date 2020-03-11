Опасную рыбу непонятного происхождения пытались ввезти из России в Витебскую область

ННВ • 11/3/20 15:29 • Здароўе

Более 700 килограмм различной рыбы задержала Витебская таможня при попытке ввезти ее на территорию Витебской области из РФ.



В Дубровенском районе остановили микроавтобус «Renault» везший из России вяленную и копченую рыбу, а также рыбные пресервы. Документов на этот товар продукцию у водителя-экспедитора не было, в том числе отсутствовали и ветеринарные сертификаты, подтверждающих безопасность продукции для потребителя.

Позже Витебская областная инспекция Госстандарта и Витебского транспортного ветеринарно-санитарного участка установила, что эта рыбная продукция не соответствует требованиям техническим регламентам Таможенного союза и Евразийского экономического союза.

Стоимость контрабандной партии составила более 3000 рублей. По факту нарушения законодательства таможней начат административный процесс в соответствии с частью 4 статьи 12.17 КоАП Республики Беларусь. Водителя могут оштрафовать на сумму в размере до 30 базовых величин, а фирму-перевозчика — до 50% от стоимости предмета административного правонарушения, сообщает пресс-служба ГТК.