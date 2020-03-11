Пенсионер побил кондуктора, он напал на него, когда троллейбус проезжал мимо инфекционной больницы в Витебске

Іван Дзедушкін • 11/3/20 13:41 • Здарэнні

В отношении 62-летнего пенсионера, напавшего на кондуктора в витебском троллейбусе, возбудили уголовное дело.



Инцидент произошел вечером 5 марта в троллейбусе №4. Пожилой мужчина вошел в салон и предъявил кондуктору проездной билет, а затем сел на свободное место. Однако спустя некоторое время, когда троллейбус проезжал мимо инфекционной больницы, пенсионер несколько раз ударил в голову прошедшего рядом с ним кондуктора.

Кондуктор попросил водителя вызвать милицию, а когда пошел по салону назад, пенсионер снова ударил его. Хулигана задержали милиционеры патрульно-постовой службы. После этого нападавшего доставили в Октябрьский РОВД.

Задержанный витеблянин ранее с законом проблем не имел, а свой поступок объяснил тем, что у него временно помутился рассудок из-за выпитого спиртного. В результате в отношении пенсионера возбудили уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.