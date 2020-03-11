Сказал, что киллер из Минска и стал душить — жителя Полоцка посадили на 4,5 года за разбой

Іван Дзедушкін • 11/3/20 14:44 • Крымінал

Житель Плоцка заставил женщину снять 600 рублей с карточки, представившись киллером, его осудили за разбойное нападение.



В ночь с 11 на 12 июля прошлого года мужчина был гостях, на застолье пригласили и 50-летнюю соседку, которая впрочем, вскоре ушла. Сказав собравшейся компании, что вернет женщину, полочанин отправился следом.

Когда та открыла ему двери, он агрессивно заявил, что является киллером из Минска, которому якобы заказали убить женщину. После этого мужчина стал душить ее, требуя снять с карточки деньги.

В это время потерпевшей позвонила подруга, но злоумышленник отнял телефон. Он отвел женщину к банкомату, где та сняла и отдала 600 рублей. Однако ее подруга услышала по телефону угрозы и примчалась на выручку на такси со своим взрослым сыном. Увидев приехавших, нападавший скрылся вместе с деньгами.

На суде обвиняемый свою вину отрицал. Суд признал его виновным в разбойном нападении и на основании части 1 статьи 207 УК приговорил к лишению свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Незаконно полученные деньги взысканы с него в пользу потерпевшей. Приговор уже вступил в законную силу, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.