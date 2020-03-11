Три дня будет сильный ветер, синоптики объявили оранжевый уровень опасности

ННВ • 11/3/20 0:36 • Экалогія

Днем 11 марта (среда) по западной половине Витебской области ожидается усиление западного ветра порывами до 15-18 метров в секунду. Объявлен оранжевый уровень опасности.



На следующий день, 12 марта на большей части территории области ожидается усиление западного и юго-западного ветра порывами: ночью — до 15-20 метров в секунду, а днем — до 17-22 метров в секунду.

Ветреная погода сохранится до 13 марта, ночью и утром в пятница во многих районах Витебской области ожидается усиление ветра западной четверти порывами до 17-22 метров в секунду, сообщает «Витебскбелгидромет».