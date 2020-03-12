95-летний дедушка пропал в Оршанском районе

ННВ • 12/3/20 11:48 • Здарэнні

Милиция в Оршанском районе четвертый день разыскивает без вести пропавшего 95-летнего Геннадия Савицкого.



Престарелый мужчина ушел из дома в деревне Брюхово 8 марта и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. В день исчезновения он был одет в меховую шапку, тёмную куртку, черные болоньевые штаны и берцы. Пропавший пенсионер ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, имеются лобные залысины. При ходьбе мужчина сутулится, передвигается при помощи палки.

Милиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Геннадия Савицкого или о его судьбе, сообщить эту информацию в УВД Оршанского райисполкома, либо позвонить по следующим телефонам: 766-60-42, 210-88-49 или 102.