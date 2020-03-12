Из-за коронавируса в Беларуси ограничили мероприятия с иностранцами, количество инфицированных увеличилось до 21 человека

ННВ • 12/3/20 22:22 • Здароўе

В Беларуси принято решение об ограничении проведения в стране массовых мероприятий с международным участием из-за риска завоза вируса COVID-19.



Решение об ограничении всех культурно-массовые, спортивные и научные мероприятия с международным участием было принято 12 марта на специальном совещании в Совете министров. Пока это ограничение введено до 6 апреля.

Цель этих мер — снизить риск завоза вируса из других стран. На проведение остальных массовых мероприятий разрешения будут выдаваться только после оценки наличия условий для их проведения.

Также с 12 марта в Беларуси начинают проводить проверку мест общего сбора людей на наличие антисептиков, правильность работы вентиляции и соблюдение других санитарных норм, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

На сегодняшний день по информации минздрава в Беларуси у 21 пациента был лабораторно подтвержден РНК коронавируса. При этом первый заразившийся человек уже выздоровел сегодня выписан из Минской инфекционной больницы.