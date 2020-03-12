Медицинские маски наконец завезли в аптеки Витебска, они многоразовые, но стоят дороже

Сяржук Серабро • 12/3/20 12:25 • Здароўе

Медицинские маски снова появились в Витебске в широкой продаже, сейчас они есть в 140 аптеках. Их шьют даже на фабрике «Знамя индустриализации».



Согласно данным сервиса tabletka.by одноразовые маски появились в 11 аптеках города, цена на них вросла в среднем на копейку.

В основной же массе в продажу поступили многоразовые четырехслойные санитарно-гигиенические маски, они стоят от 1 рубля 9 копеек до 2 рублей 25 копеек.

Как одноразовые, так и многоразовые маски — белорусского производства. В частности, их шьют и на витебском ОАО «Знамя индустриализации». Кроме того в аптеках в продаже появились аэрозольные респираторы, они российского производства.

Напомним, что ажиотажный спрос на медицинские маски в Витебске вспыхнул еще 28 февраля, после сообщений о первых инфицированных коронавирусом в Беларуси. 5 марта эти защитные средства вообще исчезли из продажи в аптеках города.