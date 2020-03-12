На пожаре в Дубровенском районе погиб мужчина, возможно, его дом подожгли

Іван Дзедушкін • 12/3/20 12:01 • Здарэнні

Версию с поджогом рассматривают пожарные среди причин возгорания жилого дома в деревне Россасно в Дубровенском районе, на пожаре погиб хозяин жилища.



Сообщение о пожаре дома в этой деревне спасатели получили 12 марта в 4:40. Когда на вызов приехали первые подразделения, дом уже горел открытым пламенем, обрушились крыша и потолок.

Погибшего 57-летнего хозяина дома нашли сотрудники звена газодымозащитной службы, тело мужчины было в жилой комнате на полу под слоем обрушившихся конструкций.

Пожарные рассматривают сразу три версии возможной причины возникновения пожара: неосторожное обращение с огнем хозяина дома при курении; нарушение правил эксплуатации печей теплогенерирующих агрегатов и устройств; поджог, сообщается пресс-службой МЧС.