На пожаре в Дубровенском районе погиб мужчина, возможно, его дом подожгли

• 12/3/20 12:01 • Здарэнні

Версию с поджогом рассматривают пожарные среди причин возгорания жилого дома в деревне Россасно в Дубровенском районе, на пожаре погиб хозяин жилища.
На пожаре в Дубровенском районе погиб мужчина, возможно, его дом подожгли. Фото МЧС

Сообщение о пожаре дома в этой деревне спасатели получили 12 марта в 4:40. Когда на вызов приехали первые подразделения, дом уже горел открытым пламенем, обрушились крыша и потолок.

Погибшего 57-летнего хозяина дома нашли сотрудники звена газодымозащитной службы, тело мужчины было в жилой комнате на полу под слоем обрушившихся конструкций.

На пожаре в Дубровенском районе погиб мужчина, возможно, его дом подожгли. Фото МЧС

Пожарные рассматривают сразу три версии возможной причины возникновения пожара: неосторожное обращение с огнем хозяина дома при курении; нарушение правил эксплуатации печей теплогенерирующих агрегатов и устройств; поджог, сообщается пресс-службой МЧС.

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