Тело пропавшего в Оршанском районе пенсионера нашли недалеко от его деревни

ННВ • 12/3/20 14:50 • Здарэнні

Милиция сообщила, что обнаружено тело 95-летнего Геннадися Савицкого, который пропал 8 марта.



Мертвого пенсионера неподалеку от его родной деревни Брюхово Оршанского района обнаружил местный житель. На место обнаружения тела престарелого сельчанина выехала следственно-оперативная группа, которая будет устанавливать причины его смерти и все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.