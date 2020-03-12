Тело пропавшего в Оршанском районе пенсионера нашли недалеко от его деревни

• 12/3/20 14:50 • Здарэнні

Милиция сообщила, что обнаружено тело 95-летнего Геннадися Савицкого, который пропал 8 марта.

Мертвого пенсионера неподалеку от его родной деревни Брюхово Оршанского района обнаружил местный житель. На место обнаружения тела престарелого сельчанина выехала следственно-оперативная группа, которая будет устанавливать причины его смерти и все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

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