Уголовное дело возбуждено в отношении водителя автобуса, сбившего в Полоцке школьницу

Іван Дзедушкін • 12/3/20 19:23 • Здарэнні

В отношении водителя рейсового автобуса, сбившего в Полоцке восьмилетнюю девочку, возбуждено уголовное дело. Школьница получила тяжелые травмы.



Как сообщали «ННВ» утром 11 марта 62-летний водитель автобуса «МАЗ» на улице Космонавтов сбил ребенка, перебегавшего проезжую часть вне пешеходного перехода. Девочка получила травмы и была госпитализирована.

Сейчас уже установлено, что в момент дорожно-транспортного происшествия водитель был трезв. Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и назначила необходимые экспертизы.

Все обстоятельства произошедшего будут выяснены в рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движение, повлекшее причинение тяжкого телесного повреждения, сообщает пресс-служба СК.

Очевидцев этого ДТП просят сообщить имеющуюся информацию по телефону в УСК по Витебской области +37533 399 80 44 (круглосуточно).