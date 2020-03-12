В Могилеве задержали мошенника, который продал двум жителям Витебска цепочки из фальшивого золота. Видео

Іван Дзедушкін • 12/3/20 15:14 • Здарэнні

«Кидалу», предлагавшего купить золотую цепочку и подменявшего ее на подделку, вчера задержали в Могилеве по информации от витебской милиции.



59-летний житель одной из стран Кавказа, как уверяет милиция, специализировался на том, что «кидал» скупщиков драгметаллов. По приезде в Витебск он отправился на рынок и предложил одному из торговавших там мужчин приобрести у него тяжелую золотую цепочку. Ювелирное изделие проверили и оценили в пункте приема драгоценных металлов, но после этого, при передаче денег, злоумышленник заменил настоящее украшение подделкой.

Милиции уже известны ка к минимум два таких эпизода, но есть все основания полагать, что пострадавших может быть гораздо больше. Всех, кто стал жертвой аналогичного злодеяния, просят обратиться в органы внутренних дел по телефону 102.