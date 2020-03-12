В Витебске на кустах малины в марте распускаются листья. Фотофакт

Ігар Мацьвееў • 12/3/20 18:11 • Экалогія

Благодаря ранней весне на приусадебных участках в Витебске уже в марте можно увидеть, как на кустах малины распускаются листья.

Рано в этом году зацвели и маргаритки - хотя цветами не по сезону в 2020 году никого уже и не удивишь.

А вот православные верующие в этом году на Вербное воскресение 12 апреля рискуют остаться без вербы: она уже вовсю красуется своими котиками.