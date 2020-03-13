Из-за поездки в Италию в Витебске госпитализировали военного, в части провели противоэпидемические мероприятия
В больницу поместили военнослужащего одной из войсковых частей, дислоцированных в Витебске — он вернулся из Италии.
Военного госпитализировали для дообследования, сообщает пресс-служба Минздрава. Его самочувствие на сегодняшний день нормальное. В части, где он проходит службу, провели противоэпидемические мероприятия.
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