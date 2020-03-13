Из-за сильного ветра в Витебской области были обесточены около трехсот населенных пунктов

ННВ • 13/3/20 10:42 • Здарэнні

Из-за сильного шквалистого ветра и дождей в двенадцати районах Витебской области были обесточены около трехсот населенных пунктов, также ветер повалил деревья, а в Лужесно сорвал кровлю с четырехэтажного дома.



Временные отключения элетроэнергии затронули ряд населенных пунктов Витебского, Лиозненского, Городокского, Шумилинского, Докшицкого, Миорского, Толочинского, Браславского, Поставского, Полоцкого, Верхнедвинского, Россонского районов. В 8:00 13 марта энергетики успели восстановить электроснабжение в 170 населенных пунктах области, еще в 128 работы продолжаются.

Повреждения в распределительных сетях Витебщины возникали из-за сильной ветровой нагрузки, изломов деревьев и падения веток на провода. В некоторых районах области скорость порывов ветра достигала 31 метра в секунду, сообщает пресс-служба «Витебскэнерго».

Для ускорения ликвидации последствий стихии в наиболее пострадавшие районы направлены дополнительные бригады и спецтехника. В данный момент работает 58 бригад, более 200 человек персонала.

В РУП «Витебскэнерго» создан ситуационный штаб для координации работ по ликвидации аварийных отключений. Для информирования жителей области об аварийных отключениях используется рассылка SMS-сообщений.

Падения деревьев зафиксированы в Докшицком районе и Витебске. Их распилили сотрудники МЧС.

Кроме того, в пятницу утром в Лужесно Витебского района с крыши четырехэтажного дома сорвало несколько листов рубероида. Они упали на припаркованные у входа в дом автомобили и повредили их, сообщается пресс-службой МЧС.