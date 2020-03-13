Москвич насмерть разбился под Толочином, его «Toyota Land Cruiser» наехал на дорожное ограждение и вылетел в кювет

Іван Дзедушкін • 13/3/20 23:14 • Здарэнні

Вечером 13 марта в Толочинском районе в дорожно-транспортном происшествии погиб 40-летний житель Москвы.



Около 17:00 он ехал по трассе М1 на «Toyota Land Cruiser» и в районе деревни Старая Будовка не справился с управлением автомобилем, в результате чего внедорожник столкнулся с дорожным ограждением и вылетел в кювет.

Водитель джипа погиб, а его пассажиры не пострадали. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.