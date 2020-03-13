Николай Мартынов жив, он в больнице, но не с коронавирусом, — заявляет сын бизнесмена
Сын владельца обувного холдинга «Марко» Николая Мартынова опроверг информацию о его смерти и инфицировании коронавирусом.
В интернет начала распространяться информация о том, что обувной магнат и бывший сенатор Николай Мартынов скончался от заболевания коронавирусом в одной из больниц Минска. «ННВ» связались с сыном бизнесмена Павлом Мартыновым, который является директором фабрики «Сан-Марко».
— Информация о смерти отца не соответствует действительности, он лежит в больнице, но у него нет коронавируса, — рассказал нашему изданию Павел Николаевич.
Также чуть позже Министерство здравоохранения Беларуси назвало фейком информацию о смерти крупного белорусского бизнесмена.
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4 каментарыя
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13/сакавік/2020 у 19:21
А ему верить можно?
13/сакавік/2020 у 19:30 1
А сын известного бизнесмена не рассказал,сколько по его вине сейчас лежат на карантине работников? И что фабрику закроют с понедельника из -за вируса.проверяйте информацию! Семьи и люди страдают, спокойной жизни нету!
👿
13/сакавік/2020 у 19:33 2
@ Пантелеймон Голодед:
Я сейчас и сама на карантине лежу,и нас тут хватает, уж правду мы знаем лучше, откуда все это пошло
13/сакавік/2020 у 20:04 3
Анастасия Гронская(Еремкина) пісаў:
так вы с "Сан-Марко" или с "Касного котября"?..