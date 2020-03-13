Николай Мартынов жив, он в больнице, но не с коронавирусом, — заявляет сын бизнесмена

• 13/3/20 18:48 • Здароўе

Сын владельца обувного холдинга «Марко» Николая Мартынова опроверг информацию о его смерти и инфицировании коронавирусом.
Генеральный директор «Марко» Николай Мартынов в своем рабочем кабинете. Фото Сергея Серебро

В интернет начала распространяться информация о том, что обувной магнат и бывший сенатор Николай Мартынов скончался от заболевания коронавирусом в одной из больниц Минска. «ННВ» связались с сыном бизнесмена Павлом Мартыновым, который является директором фабрики «Сан-Марко».

— Информация о смерти отца не соответствует действительности, он лежит в больнице, но у него нет коронавируса, — рассказал нашему изданию Павел Николаевич.

Также чуть позже Министерство здравоохранения Беларуси назвало фейком информацию о смерти крупного белорусского бизнесмена.

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    4 каментарыя

    1. Пантелеймон Голодед  
      13/сакавік/2020 у 19:21

      А ему верить можно?

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    2. Анастасия Гронская(Еремкина)  
      13/сакавік/2020 у 19:30 1

      А сын известного бизнесмена не рассказал,сколько по его вине сейчас лежат на карантине работников? И что фабрику закроют с понедельника из -за вируса.проверяйте информацию! Семьи и люди страдают, спокойной жизни нету!

      👿

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    3. Анастасия Гронская(Еремкина)  
      13/сакавік/2020 у 19:33 2

      @ Пантелеймон Голодед:
      Я сейчас и сама на карантине лежу,и нас тут хватает, уж правду мы знаем лучше, откуда все это пошло

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    4. Пантелеймон Голодед  
      13/сакавік/2020 у 20:04 3

      Анастасия Гронская(Еремкина) пісаў:

      Я сейчас и сама на карантине лежу

      так вы с "Сан-Марко" или с "Касного котября"?..

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