Общественные уборные в Витебске начали оснащать антисептиком

Юрый Шэпелеў • 13/3/20 22:58 • Здароўе

Дезинфицирующие средства для рук начали появляться в общественных туалетах Витебска.



Локтевой дозатор с антисептиком, закрепленный рядом с сушилкой для рук, корреспондент «ННВ» заметил в уборной возле моста 1000-летия напротив городской ратуши.

Инструкция по применению гласит, что это раствор «Септоцид Р Плюс» на основе этанола, который пригоден только для наружного применения и предназначен для гигиенической обработки кожи рук. Три миллилитра раствора необходимо нанести на сухую кожу рук и втирать не менее 12 секунд.

На сегодняшнем брифинге в Минзраве сообщили, что в Беларуси зафиксировано 7 очагов инфицирования коронавирусом, которым заразились 27 человек. Трое пациентов уже выздоровели и выписаны, в больницах остаются 24 человека. У одного из них течение болезни средне-тяжёлое, у остальных — лёгкое или безсимптомное.