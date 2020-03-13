Приостановлена плановая госпитализация больных в больницах крупнейших городов Витебской области

ННВ • 13/3/20 12:28 • Здароўе

В Витебске, Новополоцке и Орше приостановили плановую госпитализацию пациентов в больницы, это объясняют приближением к эпидемическому порогу заболеваний ОРВИ и гриппа.



В первой половине марта медики фиксировали в последние недели медики рост сезонных болезней примерно на 15%. В связи с этим в больницах крупнейших городов области и была временно остановлена плановая госпитализация, сообщает телеканал «Витебск».

По состоянию на 12 марта в Витебской областной инфекционной больнице находилось пять человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. У первого пациента два теста уже дали отрицательный результат, сейчас ожидают итогов третьего теста, чтобы женщину можно было выапписать.

В эфире телеканал главный врач Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Синкевич посоветовал жителям области больше внимания обращать на гигиену, если же вы почувствовали недомогание при возвращении из стран с эпидемией COVID-2019, следует уведомить об этом либо местную поликлинику, либо «скорую».