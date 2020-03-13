Ревнивый сельчанин встретил семейную пару на опушке леса и зарезал мужа женщины, которая ему нравилась

ННВ • 13/3/20 20:12 • Крымінал

Расследование жестокого убийства завершено в Шумилинском районе, там ревнивый мужчина зарезал мужа сельчанки, а саму женщину несколько раз мучил.



Убийство произошло 25 октября прошлого года, как писали «ННВ», в тот вечер 41-летний сельчанин дождался на опушке леса семейную пару, которая собирала в лесу ягоды. Когда супруги подходили к своему мотороллеру, он нанес 37-летнему мужчине несколько ударов ножом, 32-летняя женщина смогла убежать и вызвать милицию. Пока правоохранители приехали на вызов, нападавший скрылся, задержать его удалось только через несколько дней.

Как сейчас уже установлено, причиной нападения стала ревность, а также месть супругам за то, что они написали на односельчанина заявление.

Дело в том, что еще 3 августа сельчанин напал на эту же женщину в деревне Суровни. Он приставил в ней нож и, схватив за одежду, затащил за сарай, где повалил на землю. Мужчина побил односельчанку и грозил убить ее. Когда за жену вступился ее муж, то нападавший побил и его, но тому удалось убежать и вызвать милицию.

После того, как против буйного сельчанина возбудили уголовное дело, он постоянно требовал от женщины забрать заявление или дать ложные оказания. 15 сентября мужчина пришел к ней в дом, раздел и сфотографировал на мобильный телефон. Фото он грозил опубликовать, если женщина не откажется от своих показаний.

В результате сельчанина обвиняют сразу по пяти статьям уголовного кодекса:

часть 2 статьи 139 — убийство, совершенное с особой жестокостью;

статьи 404 — принуждение потерпевшего к отказу от дачи показаний, к даче заведомо ложных показаний, путем угрозы оглашением иных сведений, которые это лицо желает сохранить в тайне;

часть 1 статьи 366 — насилие и угроза насилием в отношении иного лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушений, и его близких в целях воспрепятствования законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение общественного долга;

статья 186 — угроза убийством, если имелись основания опасаться её осуществления;

статья 153 — умышленное причинение легкого телесного повреждения, то есть повреждения, повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья.

Обвиняемый находится под стражей в СИЗО. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.