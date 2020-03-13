Скульптура сапожника пропала с улицы Толстого в Витебске. Фотофакт
Скульптура, изображавшая католического святого Криспина, исчезла с улицы Толстого, где была установлена 9 лет назад.
Криспин и его брат Криспиниан были замучены во время гонения на христиан в 287 году, и признаны католической церковью святыми. Оба брата считаются покровителями сапожников и всех, кто работает с кожами.
Сейчас на месте статуи Криспина у летнего кафе «Николаевский хуторок» остался только невысокий постамент и ржавые металлические остатки.
Эта скульптура была установлена на улице Толсткого в мае 2011 года по инициативе владельца обувной фабрики «Марко» Николая Мартынова. Такая же фигура находится в пирамиде торгового центра «Марко-Сити».
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