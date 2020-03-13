Скульптура сапожника пропала с улицы Толстого в Витебске. Фотофакт

Сяржук Серабро • 13/3/20 16:53 • Падзеі

Скульптура, изображавшая католического святого Криспина, исчезла с улицы Толстого, где была установлена 9 лет назад.



Криспин и его брат Криспиниан были замучены во время гонения на христиан в 287 году, и признаны католической церковью святыми. Оба брата считаются покровителями сапожников и всех, кто работает с кожами.

Сейчас на месте статуи Криспина у летнего кафе «Николаевский хуторок» остался только невысокий постамент и ржавые металлические остатки.

Эта скульптура была установлена на улице Толсткого в мае 2011 года по инициативе владельца обувной фабрики «Марко» Николая Мартынова. Такая же фигура находится в пирамиде торгового центра «Марко-Сити».