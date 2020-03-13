Витебская милиция готовится к посевной

ННВ • 13/3/20 11:13 • Падзеі

Рабочие группы отделов внутренних дел Витебской области взяли под контроль подготовку агропромышленного комплекса к весенним полевым работам.



Проверки в колхозах региона проводят рабочие группы, в которые входят представители подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, Госавтоинспекции, милиции общественной безопасности и других служб министерства. Правоохранители оценивают состояние и готовность к работам сельхозтехники. Особое внимание уделяется выявлению фактов бесхозяйственности со стороны руководителей и материально ответственных лиц организаций, обоснованности расходования горюче-смазочных материалов.

Кроме того милиционеры проводят рабочие встречи с руководителями, профилактические беседы с теми, кто несет ответственность за хранение товарно-материальных ценностей. Такая практика сохранится весь сезон, сообщает сайт УВД Витебского облисполкома.