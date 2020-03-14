Внедорожник стоимостью около 28 000 долларов хочет купить Верхнедвинский маслосырзавод
ОАО «Врехнедвинский маслосырзавод» объявило тендер на закупку полноприводного легкового автомобиля ориентировочной стоимостью 65 000 рублей.
Согласно техническому заданию внедорожник должен черного цвета и иметь дизельный двигатель с рабочим объемом не более 1,6 литра и мощностью не менее 130 лошадиных сил, шестиступенчатую коробку передач с ручным переключением и привод на все четыре колеса. Также заявлены требования на функции ABS, EBD и ESP. Кроме того для навигации должно использоваться устройство «Эра-Глонасс».
Судя по этим параметрам, руководству маслосырзавода приглянулась одна из топовых конфигураций «Nissan X-Trail». Среди предложений белорусских дилеров наиболее подходящей выглядит модель «Nissan X-Trail LE+» с двигателем 1.6 dCi, разве что цена на тысячу рублей выше.
Новый внедорожник должны поставить на предприятие до конца апреля. Закупка автомобиля производится заводом за счет собственных средств.
Напомним, что в конце 2016 года верхнедвинские сыроделы хотели купить «Toyota Camry», тендер тогда был признан несостоявшимся, проводилась ли закупка из одного источника — неизвестно.
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