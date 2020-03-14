Внедорожник стоимостью около 28 000 долларов хочет купить Верхнедвинский маслосырзавод

Сяржук Серабро • 14/3/20 21:49 • Эканоміка

ОАО «Врехнедвинский маслосырзавод» объявило тендер на закупку полноприводного легкового автомобиля ориентировочной стоимостью 65 000 рублей.



Согласно техническому заданию внедорожник должен черного цвета и иметь дизельный двигатель с рабочим объемом не более 1,6 литра и мощностью не менее 130 лошадиных сил, шестиступенчатую коробку передач с ручным переключением и привод на все четыре колеса. Также заявлены требования на функции ABS, EBD и ESP. Кроме того для навигации должно использоваться устройство «Эра-Глонасс».

Судя по этим параметрам, руководству маслосырзавода приглянулась одна из топовых конфигураций «Nissan X-Trail». Среди предложений белорусских дилеров наиболее подходящей выглядит модель «Nissan X-Trail LE+» с двигателем 1.6 dCi, разве что цена на тысячу рублей выше.

Новый внедорожник должны поставить на предприятие до конца апреля. Закупка автомобиля производится заводом за счет собственных средств.

Напомним, что в конце 2016 года верхнедвинские сыроделы хотели купить «Toyota Camry», тендер тогда был признан несостоявшимся, проводилась ли закупка из одного источника — неизвестно.